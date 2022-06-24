رجل يقترب من الموت بعد تعرضه لبكتيريا آكلة للحم.. ما هي وكيف تتجنبها؟

2022/06/24 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذّر الخبراء من ظهور إصابات ببكتيريا آكلة للحم في وقت أبكر من المعتاد هذا العام.وهذا تحديدًا ما حدث لرجل من ولاية لويزيانا الأمريكية، يتعافى الآن في وحدة العناية المركزة، بعد إصابته بالبكتيريا أثناء صيد سرطان البحر.وينصح الدكتور ستيفن كاسلبيري، الجرّاح في مستشفى ويست كالكاسيو كاميرون، الناس بتوخي الحذر عند التوجّه إلى الشاطئ هذا الصيف.

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