عاصفة ترابية مرعبة في طريقها إلى العراق !

2022/06/24 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تنبؤات الأرصاد الجوية عن قرب وصول عاصفة ترابية جديدة الى العراق.وأوضح المنبئ الجوي صادق العطية إن موجة غبار جديدة قادمة صوب عدد من المدن العراقية محذرا المواطنين في مدن وسط وجنوب البلاد من السفر ليل السبت – الاحد بسبب تصاعد الغبار الناتج من تحول ونشاط الرياح الشمالية الغربية.وكانت معظم المحافظات العراقية قد شهدت على مدى الأسابيع الماضية موجات غبار متعاقبة نجم عنها المئات من حالات الاختناق فضلا عن تسببها بعدد من حوادث السير.

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