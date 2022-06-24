العراق يستعين بالبلجيكي ليكنز لتطوير كرة القدم

2022/06/24 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، تسمية البلجيكي جورج ليكنز، مشرفاً على تطوير كرة القدم في العراق.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد الكرة سمى البلجيكي جورج ليكنز، مديراً فنيا ومشرفاً على تطوير كرة القدم بالعراق”.وبين ان “ليكنز سيكون بديلاً للإنجليزي جون ويتل، حيث سيتواجد البلجيكي في العراق ويعمل جنباً […]

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