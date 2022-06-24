لهذه الأسباب.. النفط يزحف في نطاق ضيق !!

2022/06/24 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

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تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق بعد ارتفاعها لفترة وجيزة حوالي دولار للبرميل، إذ وازنت السوق بين مخاوف تباطؤ الطلب جراء تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والضبابية المحيطة بالإمدادات.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 110 دولارات للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، إلى 104دولارا و 46 سنتا للبرميل بحسب رويترز .



وانخفضت الأسعار نحو 1.5 % في الجلسة السابقة، وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن العقود الآجلة للخام عادت مرة أخرى إلى وضع تفضيل البيع بعد أن جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات بالولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات، إلى جانب تراجع في بيانات التصنيع في ألمانيا.

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