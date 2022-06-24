بشكل مفصل.. أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2022/06/24 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار ، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.و سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد، 148 ألفا 325ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.



وهي نفس الاسعار التي سجلتها نهاية الاسبوع .



كما استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148 ألفا و 750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147 ألفا و 750 ديناراعراقي لكل 100 دولار امريكي.

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