حريق يندلع بصهريج وقود وسط كربلاء المقدسة (صور)

2022/06/24 | 14:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النيران انتقلت الى المباني المجاورة .

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