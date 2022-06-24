2022/06/24 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رفعت شركة “أمازون” الستار عن تصميم خاص بها لأول روبوت مستودعات “مستقل بالكامل”، مطلقة عليه اسم “بروتوس”.وبحسب ما نشر موقع Business Insider، فإن الروبوت الجديد يمكنه العمل مع البشر دون مخاطر.وبحسب المقاطع المصورة التي تم تداولها للروبوت الجديد فإنه يظهر مشابها لروبوتات المستودعات التي تستخدمها الشركة لكنها تعمل في منطقة معزولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون ترفع الستار عن تصميم أول “روبوت” مستودعات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون ترفع الستار عن تصميم أول “روبوت” مستودعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).