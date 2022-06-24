هل تم استبدال منتدى - كرانس مونتانا - الفاشل بمدينة الداخلة ، بمنتدى - الاستثمار المغربي الاسباني - الفاشل بنفس المدينة ، الداخلة ؟ - سعيد الوجاني

2022/06/24 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني عندما أنشأت الدولة السلطانية منتدى " كرانس مونتانا " " Crans Montana " في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي ، والصقت به صفة المنظمة الدولية الغير حكومية ، هدفها تعزيز التعاون الدولي ، وتعزيز الحوار بين صناع القرار الدوليين ..



وللأسف فالمنتدى لم يرق الى درجة المنظمة الدولية ، لأنه انتهى ، وكأنه لم يكن ابدا في يوم من الأيام .



بعد ست دورات فاشلة لم تحقق ما كان تصبو اليه الدولة المغربية ..



فكان ......





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