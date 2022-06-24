المغرب.. مئات المهاجرين غير النظاميين يقتحمون السياج الفاصل مع جيب مليلة

2022/06/24 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات المغربية، الجمعة، أن أكثر من 400 مهاجر حاولوا الدخول الجمعة إلى جيب مليلة الخاضع للسيادة الإسبانية وأن عددا كبيرا منهم في ذلك.

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