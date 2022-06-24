الصحة العالمية تعلن ارتفاعاً كبيراً بإصابات جدري القردة

2022/06/24 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير العام لمنظمة الصحة

العالمية، تيدروس غيبرييسوس، اليوم

الجمعة، عن تجاوز عدد الإصابات المؤكدة

بجدري القردة حول العالم حاجز 3200 اصابة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه غيبرييسوس، خلال

مراسم افتتاح جلسة

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