هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال -عاجل

2022/06/24 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن استهداف صاروخي طال حقل كورمور الغازي الواقع بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "صاروخا سقط بالقرب من محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية".

وأضاف أن "الحقل مستمثر من شركة دانا غاز الإمارتية ولم يسفر عن سقوط ضحايا بحسب التفاصيل الأولية".

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