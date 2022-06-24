فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع بصهريج وقود في كربلاء (فيديو)

2022/06/24 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من مكافحة حريق اندلع في صهريج وقود بمحافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من مكافحة حريق اندلع بصهريج للوقود في محافظة كربلاء".

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