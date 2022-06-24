السليمانية.. استهداف محيط حقل كورمور الغازي بصاروخ كاتيوشا (صور)

2022/06/24 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – السليمانيةتعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في اقليم كردستان، لهجوم صاروخي، فيما لم تعرف الأضرار حتى الآن.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "محيط حقل كورمور الفازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض لجهوم صاروخي بالكاتيوشا"، دون المزيد من التفاصيل.

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