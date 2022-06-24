اندلاع حريق بمدرسة في النجف - عاجل

2022/06/24 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق بمدرسة في محافظة النجف الأشرف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في مدرسة اهلية بالشارع الحولي المؤدي إلى المطار".

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