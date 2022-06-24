2022/06/24 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق بمدرسة في محافظة النجف الأشرف.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في مدرسة اهلية بالشارع الحولي المؤدي إلى المطار".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق بمدرسة في النجف - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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