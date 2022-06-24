2022/06/24 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه بكتيريا لم يسبق أن رأيت مثلها قبلًا، ومردّ ذلك على الأرجح، إلى أنه يصعب رؤية جميع أنواع البكتيريا المعروفة حتى الآن، من دون استخدام مجهر مركّب قوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف أكبر بكتيريا في العالم يضاهي حجمها رمش العين.. أين؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف أكبر بكتيريا في العالم يضاهي حجمها رمش العين.. أين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).