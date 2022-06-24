2022/06/24 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع- عباس الرحيميتمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع بصهريج وقود ومطعم في كربلاء المقدسة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فرق الدفاع المدني بمشاركة ثلاث فرق اطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في صهريج وقود ومطعم"، لافتاً الى أن " الخسائر مادية كبيرة ولا وجود لضحايا".وأضاف أن " احتراق ما يقرب من أربع بنايات من بينها بناية للمفروشات تحتوي على مفروشات كثيرة".

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