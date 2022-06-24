“شقيق الحلبوسي” يعتدي بالضرب على امر فوج طوارئ الانبار اثناء واجبه

2022/06/24 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الجمعة، ان امر فوج طوارئ شرطة الانبار السادس تعرض للضرب والاهانة من قبل حماية شقيق الحلبوسي في مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” سيطرة امنية تابعة للفوج طوارئ شرطة الانبار السادس احد تشكيلات قيادة شرطة الانبار اعترضت موكب […]

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