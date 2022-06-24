بلينكن من برلين: نصغي للهواجس عن الأمن الغذائي العالمي

2022/06/24 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أهمية التركيز على التبعات الجانبية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

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