النرويج تقدم مساعدات مالية جديدة للعراق

2022/06/24 | 15:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن حكومة النرويج قدمت مساهمة جديدة بقيمة 70 مليون كرونة نرويجية (حوالي 7.5 مليون دولاراً امريكياً) لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق والذي يدعم الاستقرار والحلول الدائمة والعودة الامنة للنازحين في داخل العراق في المحافظات الخمس المحررة من تنظيم داعش.ووفقا لبيان […]

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