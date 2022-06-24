المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الخامس عشر

2022/06/24 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

ج- الأمم المتحدة والغرب وازدواجية

المعايير

إن إصدار وتطبيق قرارات مجلس الأمن

الصادرة بحق العراق بعد دخوله للكويت

كانت سريعة جدا وهي أسرع قرارات تم

إصدارها وتطبيقها وتنفيذها م

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