صالح محمد العراقي: ردنا سيكون غير متوقع تجاه أية محاولة لتشويه سمعة التيار

2022/06/24 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر صالح محمد العراقي، المعروف بـوزير الصدر من محاولات اسكات الشارع العراق باداه صدرية يتم الزج بها من خلال تشكيل الحكومة المقبلة.وقال العراقي في تغريدة إن هناك فكرة خبيثة قد تُطبّقها بعض الكتل السياسية من خلال زَج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يُريدونَ تشكيلها، وذلك بغية إسكات الشارع الصدري من جهة..



واتهامه بالمُشاركَة في حكومة ما وصفها بالفـساد من جهة أخرى محذرا من عواقب تلك التحركات .

وجدد صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر تأكيده على عدم مشاركة التيار الصدري في مفاوضات أو حوارات تشكيل الحكومة المقبلة .

وقال العراقي في تغريدة على تويتر ان التيار لن يشترك لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مطلقا ، وان المفاوضات الحالية خالية تماما من أعضاء التيار الصدري وقال وزير الصدر في التغريدة نحن أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون

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