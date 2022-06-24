استقرار أسعار الذهب تواصل تراجعها في الأسواق

2022/06/24 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بشكل طفيف.وسجل سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 373 الف دينار، وسعر الشراء 369 الفاً، فيوهي نفس الاسعار للجلسة الماضية .

و سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرارا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.

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