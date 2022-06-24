ألمانيا: سنغلق بعض الصناعات إذا لم يتوفر ما يكفي من الغاز

2022/06/24 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده تعاني من نقص احتياجاتها من الغاز .مضيفا أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء مع استمرار انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال.



وأشار هابيك إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى احتواء جميع التداعيات بحسب رويترز.وكانت المانيا قد رفعت مستوى التأهب، بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرّب البلاد خطوة من التقنين، عقب انخفاض بنسبة 60% في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”.

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