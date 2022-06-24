2022/06/24 | 15:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف محيط حقل كورمور الغازي بصاروخ كاتيوشا في قضاء جمجمال بالسليمانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/24 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف محيط حقل كورمور الغازي بصاروخ كاتيوشا في قضاء جمجمال بالسليمانة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف محيط حقل كورمور الغازي بصاروخ كاتيوشا في قضاء جمجمال بالسليمانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).