عقد العراق مع مصدر الاماراتية للطاقة الشمسية: انتاج يسد 20% من الطاقة التي يوفرها الغاز الايراني

2022/06/24 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، أنها وقّعت عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وبيعها، والتي توفر ألف ميغا واط، وهي طاقة تسد قرابة 20% من الطاقة المشتغلة عبر الغاز الايراني.

وذكر بيان للوزارة “أبرمت في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة، عقداً استشارياً قانونيا مع شركة مصدر الإماراتية، وهو من جملة الاجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ( عن الوزير) ، ومدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة فيما وقع مدير عام الدائرة القانونية محمد العزاوي عن الجانب العراقي، ومدير عام شركة إيڤرشدز سذرلاند توفيق الطباع عن الجانب الاماراتي”.

وأضاف أن” العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة ( 1000 ميغاواط ) كمرحلة أولى، في محافظات ميسان 100 ميغاواط، ذي قار 450 ميغاواط، نينوى 100 ميغاواط، والأنبار 350 ميغاواط )”.

وأكد أن “المفاوضات الخاصة بعقد شراء الطاقة قد وصلت مراحلها النهائية، للبدء بإجراءات التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها”.

وتمثل الطاقة الانتاجية لمحطات الطاقة الشمسية وفق هذا العقد والبالغة 1000 ميغا واط، قرابة 20% مما يوفره الغاز الايراني من طاقة كهربائية والبالغة 5-6 الاف ميغا واط.

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