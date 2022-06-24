فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بصهريج وقود في كربلاء (فيديو)

2022/06/24 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إخماد حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بوقود الگاز في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من إخماد حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بوقود الگاز الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية، ليمتد الحريق ويطال بناية النساجون القريبة والمشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال، والمغلقة بالكامل من الأليكبوند المخالف لتعليمات السلامة متخذة لتجارة للموكيت والسجاد في منطقة شارع السناتر وسط محافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت ان "الفرق استنفرت كوادرها وزجت بعجلات الإطفاء التخصصية لتكافح النيران من أربع محاور وتزيد محو خامس لمكافحة الحريق من الأعلى إلى الأسفل بعد ان زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد والتبريد ومنع اتساع النيران إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث ".

وأشارت المديرية إلى أنها "سجلت إصابتين بين صفوف رجال الإطفاء، حيث اصيبوا بحالات الاختناق بسبب كثافة الانبعاثات الغازية السامة الناتجة من احتراق السندويج بنل ووقود الگاز والذي اضطرها الى نقل المصابين من رجالها بعجلات الإسعاف إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم مع انهاء الحادث بالكامل دون تسجيل خسائر بشرية وتحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

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