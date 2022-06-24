مقابلة صحفية مع الله - الحلقة السابعة - سعود سالم

2022/06/24 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ٧-;-- يوجد الآن ومنذ فترة طويلة هؤلاء الأصوليون المتزمتون من كل الملل والنحل والذين يدعون أنهم يمثلونك ويمثلون إرادتك على هذه الأرض، يمارسون القتل والذبح ويصدرون الفتاوي العجيبة والغريبة دفاعا عن ذاتك العظيمة، فماذا تقول لهم؟- ليس لدي ما أقوله لهم، فهذه مشكلتكم أنتم البشر مع الأديان ومع من يدعي تمثيل الله على الأرض.



فأنا لست بحاجة لمن يدافع عني، وبالذات ليس من قبل هؤلاء المهووسين ال ......





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