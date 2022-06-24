2022/06/24 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن كميات الحنطة التي تم إنتاجها وتسويقها إلى سايلوات وزارة التجارة، وفيما أكدت عدم وجود خطر حقيقي على مستوى الأمن الغذائي في العراق، أشارت إلى أن قانون الدعم الطارئ سيسهم بنجاح الموسم الشتوي المقبل.وقال المتحدث باسم وزير الزراعة، هادي الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفق معطيات الموسم الشتوي الماضي وانتهاء عمليات الحصاد تقريباً، حصد العراق حتى الآن من هذا الموسم قرابة 2 مليون طن من الحنطة التي تم تسويقها إلى سايلوات وزارة التجارة".وأضاف الياسري، أن "الوزارة لديها مؤشرات تشير إلى أن هناك كميات من الحنطة مخزنة ذاتياً لدى المزارعين ومنتجي الحنطة تقدر بنحو مليون طن، ما يعني أن الوزارة انتجت هذا العام 3 ملايين طن من الحنطة تحت ظل الظروف الحالية والأزمة المائية والشح والجفاف وغياب الدعم للمزارعين على مستوى دعم الأسمدة ،وكذلك تخفيض الخطط الزراعية من قبل وزارة الموارد المائية بما يتلاءم مع الوفرة المائية المتاحة".ولفت إلى أن "الإنتاج الحالي جيد لاسيما أن هناك سنوات مضت أنتج العراق فيها مثل هذا الرقم في ظروف كانت أفضل من الظروف الحالية"، موضحاً أن "ما تبقى من الحاجة الكلية للعراق من محصول الحنطة من الممكن سده من الاستيراد الخارجي كالسنوات الماضية، وهذا أمر طبيعي جداً".وأكد أن "العراق لم يشهد حتى الآن تهديداً خطيراً على مستوى الأمن الغذائي، وما زال يستند إلى معايير متينة جداً في تحقيق الأمن الغذائي، ولم نشهد شح غذائي في العراق حتى الآن".وأشار إلى أن "العراق سيتجاوز الأزمة العالمية لأنه يمتلك إمكانيات وموارد عالية جداً، كذلك قانون الأمن الغذائي سيتيح فرصة لدعم المزارعين والتهيؤ من الآن إلى موسم شتوي مقبل تتوقع الوزارة أن يكون ناجحاً بكل المعايير والمؤشرات ويحقق إنتاجاً أعلى من السنة الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: لا يوجد خطر حقيقي على مستوى الأمن الغذائي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: لا يوجد خطر حقيقي على مستوى الأمن الغذائي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).