العراق يواجه السعودية في نهائي غرب آسيا بكرة الصالات

2022/06/24 | 15:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يلاقي منتخبنا الوطني نظيره السعودي في المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.ويلتقي المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة اليوم الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، فيما يلتقي منتخبا الكويت والبحرين في مباراة لتحديد صاحبي المركزين […]

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