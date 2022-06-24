النيجير تستثمر “بول البشر”

2022/06/24 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في محاولة لإحياء المحاصيل المحتضرة في جمهورية النيجر، يستخدم العلماء سمادا غنيا بالمعادن ومنخفض التكلفة ويمكن الوصول إليه بسهولة وهو البول البشري.ويقوم فريق من الباحثين من النيجر والمملكة المتحدة وألمانيا بدمج Oga، البول المعقم، مع السماد العضوي لزيادة إنتاج عناقيد الدخن اللؤلؤي، وهو حبوب صيفية قوية وسريعة النمو.واختبر الخليط في المزارع […]

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