2022/06/24 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، تفويج آخر وجبة من الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة.وذكر إعلام الهيئة في بيان ورد لـ / المعلومة /، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك الحقوقي شاكر محمود الزبيدي، تم تفويج اخر وجبة من الحجاج الى الديار المقدسة عن طريق مركز كمرك […]

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