2022/06/24 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، القوى السياسية مما وصفها "فكرة خبيثة" في مساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مهددا برد "غير متوقع" في حال المضي بذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وزير الصدر" يحذر من "الفكرة الخبيثة" ويهدد برد "غير متوقع") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وزير الصدر" يحذر من "الفكرة الخبيثة" ويهدد برد "غير متوقع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).