بنس يدعو إدارة بايدن إلى الانسحاب من المفاوضات النووية مع إيران

2022/06/24 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق

مايك بنس، المفاوضات التي تجريها إدارة

الرئيس جو بايدن، مع إيران، بهدف التوصل

إلى اتفاق نووي، داعيا إلى الانسحاب من

المفاوضات.

وكانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق

دونا

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