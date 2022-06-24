المثنى تنضم الى المحافظات التي انتهت أزمة الوقود فيها (فيديو)

2022/06/24 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

انضمت محافظة المثنى، اليوم الجمعة ، بركب المحافظات العراقية الاخرى بمسألة انتهاء ازمة الوقود.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، طوابير السيارات وهي نسير بانسيابية عند احدى محطات الوقود في المحافظة.

يذكر ان محافظة ديالى شهدت في وقت سابق من اليوم، الأمر ذاته المتمثل بانتهاء أزمة الوقود فيها.

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