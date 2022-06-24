دراسة تحذر: جدري القردة قد يطور طفرات “غير متوقعة”

2022/06/24 | 15:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة أنليزية نقلاً عن دراسة أن “فيروس جدري القرود من المرجح أن يتحور أسرع مما كان متوقعًا في السابق، عند انتقاله من شخص لآخر”.وقال أحد المشاركين في الدراسة التي نقلتها “صحيفة فاينانشيال تايمز”، اليوم الجمعة: “التفشي سببه فيروس قابل لتطوير طفرات كثيرة، أكثر مما يمكن أن نتوقعه من هذا النوع من […]

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