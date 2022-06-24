2022/06/24 | 15:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حدد قيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الجمعة، اليات اختيار رئيس الوزراء العراق القادم.وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،انه” المبكر جدا ترشيح اسماء لهذا المنصب المهم وهو راس الهرم للحكومة القادمة لكن ما هو مهم في هذا التوقيت هو المضي بتفاهمات وتوافقات حول اليات ادارة الدولة في مرحلة حساسة وحرجة وماهي الاستحقاقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الاطار يحدد اليات اختيار رئيس وزراء العراق القادم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الاطار يحدد اليات اختيار رئيس وزراء العراق القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).