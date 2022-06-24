كاميرا مراقبة تظهر دببة ضخمة تتعارك داخل منزل.. شاهد رد فعل مالكته

2022/06/24 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو مرعب قد لا تشاهدوه كل يوم، صوّر في منطقة ساوث ليك تاهو بولاية كاليفورنيا الأمريكية رصدت كاميرا مراقبة مثبته داخل مرآب منزل مواجهة مخيفة بين اثنين من الدببة الضخمة اقتحما المنزل وتعاركا بشكل عنيف، وكانت الحيوانات تصدر أصوات هدير غريبة داخل المنزل، وحاولت الكلاب التصدي لها ودفعها الى الهرب وتقول ليزا كويك، مالكة المنزل إنها رصدت الدببة في مرآبها من قبل وعادة ما كانت تغادر عندما تقوم بمطاردها.

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