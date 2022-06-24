2022/06/24 | 16:18 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم تغيّر الكارثة التي تضرب لبنان شيئاً في سلوك طبقته السياسية وغالبية شرائحه الشعبية، فلا تزال الفضائح فيه تمرّ كما لو كانت جزءاً من رواية خيالية!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضائح لبنان...فيلم واقعي من بطولة رئيسي الجمهورية والحكومة! ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضائح لبنان...فيلم واقعي من بطولة رئيسي الجمهورية والحكومة! ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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