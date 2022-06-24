مجدداً.. العراق يسجل إصابات ’دسمة’ بكورونا

2022/06/24 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 1328 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إنها “لم تسجل أية وفيات اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 261 حالة”.وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 12943”.

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العراق يسجل إصابات ’دسمة’ بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

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