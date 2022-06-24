نحو 30 حريق خلال 72 ساعة في محافظة عراقية.. 3 اسباب رئيسية

2022/06/24 | 16:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى بشكل غير مسبوق شهدت ديالى خلال الساعات 72 الماضية تسجيل نحو 30 حريق بينها اكثر من 20 في المناطق الزراعية والبساتين مخلفا اضرار مادية دون تسجيل اي اصابات بشرية وسط حالة استنفار دائمة لفرق الاطفاء التي تعمل لساعات من اجل اخماد الحرائق في بيئة معقدة وصعوبة في الوصول الى عمق البساتين.قائممقام قضاء […]

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