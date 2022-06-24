2022/06/24 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كتشف علماء أكبر بكتيريا في العالم في مستنقع غابات المانجروف بمنطقة البحر الكاريبي، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة لضخامتها.وأوضح جان ماري فولاند، عالِم الأحياء البحرية في مختبر لورانس بيركلي الوطني والمؤلف المشارك للورقة البحثية، التي أعلنت عن الاكتشاف، الخميس، في مجلة ساينس، أن الخيوط البيضاء الرقيقة، التي تقارب حجم رمش عين الإنسان، […]

ظهرت المقالة الأكبر في العالم..



بكتيريا يمكن رؤيتها بالعين المجردة (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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