لأول مرة منذ

2022/06/24 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الأميري في قطر عن توجه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الجمعة، في أول زيارة له منذ الأزمة الخليجية عام 2015

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