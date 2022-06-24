العراق يواجه السعودية بطموح بلوغ نصف نهائي كأس العرب للصالات

2022/06/24 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواجه منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات نظيره السعوديّ في دور ربع نهائي بطولةِ كأس العرب المُقامة حاليًا في مدينةِ الدمام السعوديّة، مساء اليوم الجمعة.ووصلَ منتخبنا الوطنيّ لهذا الدور بعد أن حصلَ على مركزِ وصيف المجموعةِ الثانيّة برصيد أربع نقاطٍ جمعها من التعادلِ مع مصر (3 – 3)والفوزِ على الجزائر (3 – 2).ويسعى […]

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