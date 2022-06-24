القبض على 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بابل

2022/06/24 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الامنية، اليوم الجمعة، من القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بابل وذكر بيان للداخلية تلقته ايرث نيوز، انه |بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل، بالتعاون مع مديرية استخبارات وأمن بابل وجهاز الأمن الوطني في المحافظة، القبض […]

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