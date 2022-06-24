حقيقة صورة قاتل نيرة مع محمد رمضان

2022/06/24 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في غمرة الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر جريمة قتل طالبة مصريّة طعناً أمام جامعتها في المنصورة، انتشرت صورة للمثل المصري، محمد رمضان، رفقة شاب قيل إنه مرتكب الجريمة.

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