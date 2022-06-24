2022/06/24 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت فرق الدفاع المدني، الجمعة،

بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع

داخل صهريج محمل بـوقود الگاز الخاص

بتشغيل المولدات الكهربائية ليمتد

الحريق ويطال بناية (النساجون) القريبة

والمشيدة من الواح السندوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوضحت السبب.. الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن حريق شارع السناتر بكربلاء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوضحت السبب.. الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن حريق شارع السناتر بكربلاء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).