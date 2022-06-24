تعميم جديد حول” انهر الموت ” في محافظة عراقية بعد ارتفاع حصيلة ضحاياها الى 18

2022/06/24 | 16:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي، الجمعة،عن صدور تعميم جديد حول انهر خطيرة زادت من معدلات غرق الشباب في ديالى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء دفعت الى تدفق المئات من الشباب الى الانهر والجداول المائية لغرض السباحة رغم خطورة بعضها ما ادى الى تسجيل من 16-18 […]

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