3 أسباب تدفع إلى انحسار أزمة الوقود بنسبة 75% بديالى خلال أقل من 24 ساعة

2022/06/24 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن 3 اسباب جوهرية تقف وراء انحسار ازمة الوقود بديالى بنسبة 75% خلال اقل من 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ازمة الوقود في ديالى اثارت قلقا من انفجار شعبي كبير خاصة مع تكرار الفوضى في محطات الوقود"، مؤكدا بأن "نشر مفارز امنية راجلة مع صلاحيات واسعة في تعقب ما يعرف بالبحارة بالاضافة الى تنظيم سلسلة عمليات دهم لتعقب مافيات التهريب اعطت نتائج ايجابية خلال اقل من 24 ساعة من خلال انحسار الازمة بنسبة 75%".

واضاف المصدر ان "اهم سبب في انحسار ازمة الوقود في ديالى وبقية المحافظات هي قطع كل نوافذ التهريب البرية من المحافظة صوب كردستان والتي كانت تتم من خلال صهاريج".

اما عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب احمد الموسوي فقد علق على صفحته على الفيس بوك قائلا "نشكر جهود الامن الوطني والجيش العراقي في ديالى لمتابعتهم ملف الوقود وحل الازمة جزئياً لكن تدخل القوات الامنية الان يثير التساؤلات حول سبب السكوت عن الازمات وان هنالك خلل في تطبيق مهامهم بمنع التهريب وسنحاسب المقصرين وفق القانون ووفق صلاحياتنا الرقابية" هذا لا يعني ان نتراجع عن موقفنا بتغيير مدير المشتقات بعد ان اثبت حل الازمة الخلل ومصدرهُ"وندعوا اهل ديالى للوقوف معنا من اجل حل كافة الازمات بالضغط والمطالبة واحقاق الحق".

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