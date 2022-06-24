مواطنون: لا بديل عن السلة الغذائية ونطالب بترك قوت الفقراء بعيدا عن المساومة (فيديو)

2022/06/24 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مواطنون، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد بديل لهم عن السلة الغذائية في العراق.

وقال عدد من المواطنين لمراسل (بغداد اليوم)، إنه "لا بديل لديهم عن السلة الغذائية بسبب نوعية المفردات الغذائية التي توزع فيها".

وأضاف اخرون أن "اعتماد المواطنين عليها يقلل من اعتمادهم على السوق السوداء في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار المنتجات الغذائية العالمية"، مطالبين في نفس الوقت الاصوات المأجورة والمبتزين "بترك قوت الفقراء وعدم المتاجرة به".

هذا وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق اطلاق السلة الغذائية الخامسة اعتبارا من يوم الاحد القادم.

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