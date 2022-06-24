الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا ومولدوفا وضعية

2022/06/24 | 17:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح مجلس الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا وضعية مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي.وقال المجلس أيضًا إنه مستعد لمنح جورجيا وضعية مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بمجرد معالجة أولويات معينة.وقد شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاجتماع الذي عُقد في بروكسل عبر تقنية الفيديو، ووصف ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي بـ"الانتصار".

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